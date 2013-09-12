Картинка для сайта

Необходима статичная картинка по высоте - 361 , по ширине 256 на сайт, содержащая следующую инфу: 1. Внимание акция 2. С 20 сентября по 20 октября 2013 года при покупке или заказе новой работы скидка - 30% 3. ...
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Требуется картинка размером 485*184 для слайдера сайта.
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