Графическая работа

Нужно сверстать для печати простой а3 плакат. На нем должно быть одно фото человека + текст (имя-фамилия и название лекции). Фото не очень хорошего качества, и если это станет понятно, нужно будет как-то это обыграть. Идея плаката ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обработать графику как было оговорено в личных сообщениях. Материалы предоставлены.
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