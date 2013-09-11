Верстка плаката

$8
Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать для печати простой а3 плакат.

На нем должно быть одно фото человека + текст (имя-фамилия и название лекции). Фото не очень хорошего качества, и если это станет понятно, нужно будет как-то это обыграть.

Идея плаката - на вашей стороне. Пока это представляется как половина лица слева или справа, а напротив надписи (есть даже картинки-образцы). Но с нашим фото и размером а3 получается не очень красиво.

Хорошо бы до утра.

10 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
месяц назад