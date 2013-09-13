Сделать баннер

Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок254 просмотра
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Сделать 5 картинок .Iphone 5s 5c , ipad mini, ipad4, ipod touch 5 в фотошопе для привлечения внимания.Пример фотография.

10 лет назад
nosty
Павел 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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