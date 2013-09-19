Оформление логотипа к праздникам

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Логотип в аттаче нужно переоформить к праздникам и ко временам года (размеры и расширение нужно оставить оригинальными):

1. День рождения

2. Новый год

3. 8 марта

4. 23 февраля

5 летнее оформление

6. весеннее оформление

7. зимнее оформление

8. осеннее оформление

9. День всех влюбленных

Сам текст должен оставаться, но его оформление можно менять.

При отклике указывайте, пож-та, стоимость и сроки выполнения работы.

Сайт, на котором будет логотип: test.italiaunoduetre.com

10 лет назад
curly_nata
Наталья 
39 летВенгрия
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$30
2 дня
Все выполнено в срок и качественно! Работой довольна! спасибо большое :)
Приятно работать с Натальей! Оплата мгновенно) Буду рада сотрудничеству!