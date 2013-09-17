Нужно сделать 3 картинки - описание в аттаче

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки204 просмотра
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Нужно сделать 3 картинки размера 959x321

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Подробное описание задания в приложенном файле.

При отклике, напишите, пож-та, стоимость работы и сроки выполнения.

оплата по westernunion

10 лет назад
curly_nata
Наталья 
39 летВенгрия
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад
10 лет назад
$35
3 дня
Отличный исполнитель! Все поняла и сделала с первого раза, очень быстро и качественно! Огромное спасибо!
Очень приятно было работать с Натальей! Положительный и приятный человек, четкое и интересное задание! Буду рада сотрудничать еще. Рекомендую! Мои наилучшие пожелания. С уважением, Алла.