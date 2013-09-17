Нужно сделать 3 картинки - описание в аттаче

Нарисовать персонаж Добрый день, требуется нарисовать персонаж профессора в черно-белом цвете линиями на желтом фоне , в полный рост , с разными эмоциями и в разной позах , 5 рисунков пример исполнения прилагается . ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 3 картинки размера 959x321
Цветовое оформление сайта test.italiaunoduetre.com
Подробное описание задания в приложенном файле.
При отклике, напишите, пож-та, стоимость работы и сроки выполнения.
оплата по westernunion
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