curly_nata

Наталья curly_nata

 
39 летВенгрия/Будапешт
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Маркетинговая стратегия для развития личного бренда

    Добрый день, нужно описать маркетинговую стратегию для развития личного бренда эксперта в духовной психологии. Если вы откликаетесь, то мы предполагаем, что: вы в теме духовной психологии, духовных практик, личностного развития у ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    21 день назад

  • Поддержка сайта

    Здравствуйте! Ищем программиста на поддержку сайта italiaunoduetre.com, который сделан на друпале и phpbb. На текущий момент нужно подправить несколько некорректно работающих вещей и есть в планах одна доработка. Оплата сдельная по договоренности

    phpBB
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод с итальянского на русский

    Необходимо перевести набор статей (тексты я предоставлю) с итальянского на русский об общественном транспорте в крупнейших городах Италии. При отклике укажите, пож-та, стоимость перевода за 1000 символов (c пробелами или без?)

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Привлечение пользователей в группу в контакте

    Необходимо привлечь (пока) 1000 пользователей в уже существующую группу в конктакте (сейчас почти 300 чел) - https://vk.com/italiaunoduetre Только «белые» методы и только реальные пользователи. При отклике, напишите, пож-та, стоимость, укажите кратко стратегию и покажите группы, которые ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редактор новостей на портал об Италии

    Требуется редактор новостей на портал об Италии http://italiaunoduetre.com Знание итальянского языка - большой плюс. Нагрузка - 1-2 статьи приблизительно по 1000-1500 символов в день При отклике обязательно портфолио и ваши расценки. Оплата возможно по westernunion и paypal Интересует долгосрочные сотрудничество ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарезать картинку и сделать ее кликабельной

    Необходимо нарезать картинку в приложении к задаче и каждый регион сделать кликабельным, ссылка должна вести в новое окно. Ссылки: Абруццо- /useful/abrucco Апулия- /useful/apuliya Базиликата- /useful/bazilikata Валле-д’Аоста- /useful/valle-daosta Венето- /useful/veneto Калабрия-/useful/kalabriya Кампания- /useful/kampaniya Лацио- /useful/lacio Лигурия- /useful/liguriya Ломбардия- /useful/lombardiya Марке- /useful/marke Молизе- /useful/molize Пьемонт- /useful/pemont Сардиния- /useful/sardiniya Сицилия- /useful/siciliya Тоскана- ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Набор картинок для фотогалереи

    Необходимо сделать набор из 9 картинок для фотогалереи форума (картинки должны передавать смысл раздела) Картинки должны быть 5 к 3 приблизительно или если точно в пикселях - 170*102. Фотогалерея сайта http://test.italiaunoduetre.com/communication/photo-gallery За основу хотелось бы взять итальянского ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оформление логотипа к праздникам

    Логотип в аттаче нужно переоформить к праздникам и ко временам года (размеры и расширение нужно оставить оригинальными): 1. День рождения 2. Новый год 3. 8 марта 4. 23 февраля 5 летнее оформление 6. весеннее оформление 7. зимнее оформление 8. осеннее оформление 9. День всех ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно сделать 3 картинки - описание в аттаче

    Нужно сделать 3 картинки размера 959x321 Цветовое оформление сайта test.italiaunoduetre.com Подробное описание задания в приложенном файле. При отклике, напишите, пож-та, стоимость работы и сроки выполнения. оплата по westernunion

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание достопримечательностей Рима

    2500-3000 символов Большой Цирк (Circo Massimo) Арка Константина (Arco di Costantino) Вилла Боргезе (Villa Borghese) Фонтан Треви (Fontana di Trevi) Пантеон (Pantheon) Сикстинская капелла Ватикан (Vaticano) Музеи Ватикана Замок Сант-Анджело (Castel Sant'Angelo) Алтарь Отечества (Altare della Patria) Испанская лестница (Scalianta di Spagna) Национальный музей дворца Венеция ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание статей по Неаполю

    Описать достопримечательности Неаполя: -Везувий (Vesuvio) -Национальный археологический музей Неаполя (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) -Собор Святого Януария (Дуомо) -Национальный музей и Галерея Каподимонте (Il museo e il parco di Capodimonte) -Королевский дворец (Palazzo Reale di Napoli) -Театр Сан Карло (Teatro di ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание достопримечательностей проекта

    Описание следующих достопримечательностей: Санта Мария делле Грацие Замок Сфорца Замок Сфорца Базилика Сант Амброджо Театр «Ла Скала» Национальный музей науки и техники «Леонардо да Винчи» (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci») Пинакотека Брера Стадион ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка портала "под ключ"

    ТЗ в приложении. При отклике на проект указывайте, пожалуйста: 1. CMS, с которой вы работаете 2. оценочная стоимость всего проекта 3. оценочные сроки выполнения проекта 4. ссылка на ваш портфолию работ (именно разработка сайтов "под ключ")

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
$500
10 баллов
10 лет назад
Создать семантическое ядро сайта
Все отлично. Хороший заказчик.
Все отлично. Спасибо
Ответный отзыв
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
$90
10 баллов
10 лет назад
Анализ сайта
Отличное сотрудничество. Всем доволен - рекомендую всем как грамотного и приятного в общении заказчика!
Спасибо! Работа выполнена на отлично! На все вопросы ответили и дали рекомендации. Очень довольна!
Ответный отзыв
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 часов назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Набор картинок для раздела рецептов
Наталья замечательный заказчик! С ней только спокойное и приятное сотрудничество. Правки всегда корректные и уместные, личная заинтересованность, быстрое утверждение работы и своевременная оплата результата. Благодарю, Наталья. Добра и света в вашей жизни. ) С уважением, Алла.
Алла как обычно выполнила работу очень быстро и на высоком уровне! Любые правки вносятся практически мгновенно! Очень довольна сотрудничеством и результатом работы. Большое спасибо! С уважением, Наталья
Ответный отзыв
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Оформление логотипа к праздникам
Приятно работать с Натальей! Оплата мгновенно) Буду рада сотрудничеству!
Все выполнено в срок и качественно! Работой довольна! спасибо большое :)
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A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 часов назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Набор картинок для фотогалереи
Очень интересный проект. Замечательный заказчик. Благодарю Наталью за комфортное сотрудничество: чётко поставленное ТЗ, полное взаимопонимание, своевременную оплату. Обязательно продолжу сотрудничество. Рекомендую! С уважением, Алла.
Алла - чудесный и ответственный исполнитель! Очередная задача выполнена в срок и с отличным качеством! Большое спасибо! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! С уважением, Наталья
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