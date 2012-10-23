curly_nata

Добрый день, нужно описать маркетинговую стратегию для развития личного бренда эксперта в духовной психологии. Если вы откликаетесь, то мы предполагаем, что: вы в теме духовной психологии, духовных практик, личностного развития у ...
Наталья curly_natacurly_nata
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт21 день назад
Нужно написать забавные тематические тесты (вопросы, варианты ответов и "диагноз") для сайта об Италии. При отклике, указывайте, пожалуйста, приблизительную стоимость.Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Ищем программиста на поддержку сайта italiaunoduetre.com, который сделан на друпале и phpbb. На текущий момент нужно подправить несколько некорректно работающих вещей и есть в планах одна доработка. Оплата сдельная по договоренностиСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо перевести набор статей (тексты я предоставлю) с итальянского на русский об общественном транспорте в крупнейших городах Италии. При отклике укажите, пож-та, стоимость перевода за 1000 символов (c пробелами или без?)Переводы8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо привлечь (пока) 1000 пользователей в уже существующую группу в конктакте (сейчас почти 300 чел) - https://vk.com/italiaunoduetre Только «белые» методы и только реальные пользователи. При отклике, напишите, пож-та, стоимость, укажите кратко стратегию и покажите группы, которые ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать семантическое ядро сайта italiaunoduetre.comПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужно провести SEO аудит сайта. Как результат хотелось бы увидеть достоинства и недостатки сайта с т.зр. SEO и стратегию по продвижению.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется редактор новостей на портал об Италии http://italiaunoduetre.com Знание итальянского языка - большой плюс. Нагрузка - 1-2 статьи приблизительно по 1000-1500 символов в день При отклике обязательно портфолио и ваши расценки. Оплата возможно по westernunion и paypal Интересует долгосрочные сотрудничество ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо нарезать картинку в приложении к задаче и каждый регион сделать кликабельным, ссылка должна вести в новое окно. Ссылки: Абруццо- /useful/abrucco Апулия- /useful/apuliya Базиликата- /useful/bazilikata Валле-д’Аоста- /useful/valle-daosta Венето- /useful/veneto Калабрия-/useful/kalabriya Кампания- /useful/kampaniya Лацио- /useful/lacio Лигурия- /useful/liguriya Ломбардия- /useful/lombardiya Марке- /useful/marke Молизе- /useful/molize Пьемонт- /useful/pemont Сардиния- /useful/sardiniya Сицилия- /useful/siciliya Тоскана- ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
http://test.italiaunoduetre.com/useful/kitchen необходимо сделать 9 картинок для раздела с рецептами, размерами, как указано в ссылке. В стиле сайта,Завершен10 лет назад
Необходимо сделать набор из 9 картинок для фотогалереи форума (картинки должны передавать смысл раздела) Картинки должны быть 5 к 3 приблизительно или если точно в пикселях - 170*102. Фотогалерея сайта http://test.italiaunoduetre.com/communication/photo-gallery За основу хотелось бы взять итальянского ...Завершен10 лет назад
Логотип в аттаче нужно переоформить к праздникам и ко временам года (размеры и расширение нужно оставить оригинальными): 1. День рождения 2. Новый год 3. 8 марта 4. 23 февраля 5 летнее оформление 6. весеннее оформление 7. зимнее оформление 8. осеннее оформление 9. День всех ...Завершен10 лет назад
Нужно сделать 3 картинки размера 959x321 Цветовое оформление сайта test.italiaunoduetre.com Подробное описание задания в приложенном файле. При отклике, напишите, пож-та, стоимость работы и сроки выполнения. оплата по westernunionЗавершен10 лет назад
2500-3000 символов Большой Цирк (Circo Massimo) Арка Константина (Arco di Costantino) Вилла Боргезе (Villa Borghese) Фонтан Треви (Fontana di Trevi) Пантеон (Pantheon) Сикстинская капелла Ватикан (Vaticano) Музеи Ватикана Замок Сант-Анджело (Castel Sant'Angelo) Алтарь Отечества (Altare della Patria) Испанская лестница (Scalianta di Spagna) Национальный музей дворца Венеция ...Завершен10 лет назад
Описать достопримечательности Неаполя: -Везувий (Vesuvio) -Национальный археологический музей Неаполя (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) -Собор Святого Януария (Дуомо) -Национальный музей и Галерея Каподимонте (Il museo e il parco di Capodimonte) -Королевский дворец (Palazzo Reale di Napoli) -Театр Сан Карло (Teatro di ...Завершен10 лет назад
Описание следующих достопримечательностей: Санта Мария делле Грацие Замок Сфорца Замок Сфорца Базилика Сант Амброджо Театр «Ла Скала» Национальный музей науки и техники «Леонардо да Винчи» (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci») Пинакотека Брера Стадион ...Завершен10 лет назад
ТЗ в приложении. При отклике на проект указывайте, пожалуйста: 1. CMS, с которой вы работаете 2. оценочная стоимость всего проекта 3. оценочные сроки выполнения проекта 4. ссылка на ваш портфолию работ (именно разработка сайтов "под ключ")Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
необходимо разработать дизайн сайта об ИталииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо доработать быстрый ответ Сделать фотогалерею Изменить главную страницуВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
нужно переделать логотип в аттаче. Перерисовать солнышко и цифры...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад