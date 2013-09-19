Набор картинок для фотогалереи

Необходимо сделать набор из 9 картинок для фотогалереи форума (картинки должны передавать смысл раздела) Картинки должны быть 5 к 3 приблизительно или если точно в пикселях - 170*102.

Фотогалерея сайта http://test.italiaunoduetre.com/communication/photo-gallery

За основу хотелось бы взять итальянского гондольера и обыграть с ним все разделы. Например: Моя семья - гондольер с детьми, Петешествия по миру - гондольер, которй фоткает Эйфилеву башню и т.п.