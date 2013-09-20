Разработка фирменного стиля

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать единый фирменный стиль для компании. Компания управляет сетью из 5 ресторанов + подразделение кейтеринга.

Название компании ТОО "Пять звёзд". Необходимо:

1. Логотип;

2. Визитки;

3. Конверты;

4. Фирменный бланк

Логотип не должен отражать "ресторанное направление". Мы видим что то аскетичное, без лишних вензелей.

Дополнительные особенности: компания работает в Казахстане. Нужно учитывать наличие 2 языков.

10 лет назад
6puraDup
42 годаКазахстан
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
12 часов назад
10 лет назад
$100
5 дней
Работа выполнена в срок и в полном объёме. Замечаний нет. Пожелания - так держать! Спасибо!
Антон отличный заказчик, всегда на связи, оплата - моментальная. Большое спасибо за сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • 10-20 бэкграундов для сайта

    $100

    Стоит задача subj. Примеры: http://st.kinopoisk.ru/images/bnnr/brand/c145d933.jpg http://st.kinopoisk.ru/images/bnnr/brand/ad2b269e.jpg Тематика фильмы. Цена 200-250 руб. за 1 бэкграунд. Оплата WebMoney (WMR) по факту выполнения работ, либо перевод с кодом протекции. Наша гарантия: аттестат регистратора и капиталлер с БЛ более 1700.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оформление логотипа к праздникам

    Логотип в аттаче нужно переоформить к праздникам и ко временам года (размеры и расширение нужно оставить оригинальными): 1. День рождения 2. Новый год 3. 8 марта 4. 23 февраля 5 летнее оформление 6. весеннее оформление 7. зимнее оформление 8. осеннее оформление 9. День всех ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно сделать 3 картинки - описание в аттаче

    Нужно сделать 3 картинки размера 959x321 Цветовое оформление сайта test.italiaunoduetre.com Подробное описание задания в приложенном файле. При отклике, напишите, пож-та, стоимость работы и сроки выполнения. оплата по westernunion

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать персонаж

    Нарисовать персонаж Добрый день, требуется нарисовать персонаж профессора в черно-белом цвете линиями на желтом фоне , в полный рост , с разными эмоциями и в разной позах , 5 рисунков пример исполнения прилагается . ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рисунок банана

    Необходим рисунок банана, который будет иметь физиономию с улыбкой. Его действие будет сбрасываение с себя кожуры в сторону, как бы швыряя ее.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен дизайн для ряда простых мини-игр

    $2500

    На данный момент одна мини-игра уже разработана, нужно сделать еще 7. Игры довольно простые, нужен бекграунд и интерфейс размером 800 на 600. Механика игр тоже очень простая, две кнопки и в случайном порядке сообщается пользователю ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад