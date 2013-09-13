10-20 бэкграундов для сайта

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок201 просмотр
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Стоит задача subj.

Примеры:

http://st.kinopoisk.ru/images/bnnr/brand/c145d933.jpg

http://st.kinopoisk.ru/images/bnnr/brand/ad2b269e.jpg

Тематика фильмы.

Цена 200-250 руб. за 1 бэкграунд.

Оплата WebMoney (WMR) по факту выполнения работ, либо перевод с кодом протекции.

Наша гарантия: аттестат регистратора и капиталлер с БЛ более 1700.

10 лет назад
FinShark
Ренат 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад