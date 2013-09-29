Конвертировать djvu файл в изображения

Необходимо сделать ряд картинок для приложения Вконтакте. Картинки должны быть высокого качества и уникальными. Подробности ТЗ по ссылке http://astrohit.com/tz_18.html
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Необходимо перевести задачи из решебника по физике (формата djvu) в изображения (формата jpg). С 6 по 23 параграфы (около 1000 задач). Задачи переходящие на другую страницу требуется склеить. Формат имени файла: «номер параграфа_номер задачи.jpg» (например 2_161.jpg или 5_76.jpg).
Работа не требует специальных знаний и умственных усилий, выполняется с помощью графическиого редактора Microsoft Paint и djvu ридера (или любые другие подобные программы). Если задача расположена на одной странице, создание изображения занимает 15 секунд.
Цена 400 руб. за 1k задач. Срок 5 дней с момента выбора исполнителя.
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