Конвертировать djvu файл в изображения

$13
Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки187 просмотров
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Необходимо перевести задачи из решебника по физике (формата djvu) в изображения (формата jpg). С 6 по 23 параграфы (около 1000 задач). Задачи переходящие на другую страницу требуется склеить. Формат имени файла: «номер параграфа_номер задачи.jpg» (например 2_161.jpg или 5_76.jpg).

Работа не требует специальных знаний и умственных усилий, выполняется с помощью графическиого редактора Microsoft Paint и djvu ридера (или любые другие подобные программы). Если задача расположена на одной странице, создание изображения занимает 15 секунд.

Цена 400 руб. за 1k задач. Срок 5 дней с момента выбора исполнителя.

10 лет назад
kurdel
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
lesh4ever
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$5
3 дня
Отличная работа! После того, как Олег уточнил все тонкости задания, он выполнил его качественно и в срок! Корректное общение и профессионализм. Советую в качестве исполнителя.
Отличное задание, быстрая оплата, хочется побольше работать с такими людьми. Рекомендую всем к сотрудничеству!!!
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