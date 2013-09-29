Конвертировать djvu файл в изображения

Необходимо перевести задачи из решебника по физике (формата djvu) в изображения (формата jpg). С 6 по 23 параграфы (около 1000 задач). Задачи переходящие на другую страницу требуется склеить. Формат имени файла: «номер параграфа_номер задачи.jpg» (например 2_161.jpg или 5_76.jpg).

Работа не требует специальных знаний и умственных усилий, выполняется с помощью графическиого редактора Microsoft Paint и djvu ридера (или любые другие подобные программы). Если задача расположена на одной странице, создание изображения занимает 15 секунд.

Цена 400 руб. за 1k задач. Срок 5 дней с момента выбора исполнителя.