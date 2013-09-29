Создать брошюру

Логотип в аттаче нужно переоформить к праздникам и ко временам года (размеры и расширение нужно оставить оригинальными): 1. День рождения 2. Новый год 3. 8 марта 4. 23 февраля 5 летнее оформление 6. весеннее оформление 7. зимнее оформление 8. осеннее оформление 9. День всех ...