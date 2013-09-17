Перерисовать несколько простых картинок

Здравствуйте.

С вещей нужно перерисовать принты (вырезать и обработать не пойдет, уже один был).

Шрифты есть у меня, нужны только картинки:

http://www.shopbrianlichtenberg.com/Black-Homies-Tee-with-White-Ink-p/bl12tblkw.htm

http://www.shopbrianlichtenberg.com/Black-Da-Kute-Face-in-White-p/bt-t-kf1-black-white.htm

http://www.shopbrianlichtenberg.com/Black-Bucci-Sweatshirt-p/blackbuccisweatshirt.htm

http://www.shopbrianlichtenberg.com/Grace-Bones-White-Sweatshirt-p/bltee-sgr1white.htm

Размер каждой картинки должен быть от 800px, так как дальше идет на печать.

На выходе 4 файла .psd

Срок выполнения: Желательно сделать за сегодня.

Жду от Вас цену и срок выполнения. Способ оплаты на выбор исполнителя