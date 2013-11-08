Плакат А2 - срочно! Интересное, креативное задание

# 1 — $ 120 # 2 — $ 30

Срочно требуется горизонтальный плакат А"2. Нужно графически, доступно и понятно нарисовать для жителей дома, следующую цепочку, чтобы была понятна вина жалобщиков в реальных штрафах нивчем неповинных жильцов дома.

1. Три жалобщика ("Иванов-Петрова-Сидоров") платят деньги юристки "Скворцовой"

2. Скворцова пишет жалобы в Мэрию, Префектуру по результатам которой проходит совещание в котором она требует жестких штрафов для правления дома

3. Результат совещания - 2х страничный протокол (прилагается - нужно чтоб был виден текст)

4. Согласно протоколу начинаются проверки МосСтройНадзора и Прокуратуры

5. Проверка выражается в штрафы обычным жителям дома

Обычные жители интересуются - Почему соседи пишут жалобы, которые выражаются в штрафах для них...

Эмоционально плакат должен вызывать логичное недоумение, неприязнь к жалобщикам, портящим жизнь всему дому

Нужно срочно - до конца воскресенья