Изображение в png переделать в cdr

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки217 просмотров
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есть в png логотип он многоцветный, необходимо переделать его в вектор 1 цвет для тиснения фольгой.

пример исходника http://vtorio.com/upload/news/432/rYfWCuWe.jpg

пример готового изображения http://www.printvsem.ru/images/DSC06235.jpg

цена 10 WMZ нужно сегодня до 24-00 включительно.

10 лет назад
reko52
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$10
1 день
Выполнен срочный проект раньше сроков - очень доволен пунктуальностью!
Спасибо за проект, с Вами было приятно сотрудничать.
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