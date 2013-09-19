Изображение в png переделать в cdr

Итак имеется сайт тематика - товары для ремонта и упаковочные материалы! Имеется порядка 120 категорий с товарами! Например: Клей для обоев, или Клейкая лента! Необходимо от рисовать для каждой категории иконку, размер 130*130! Просьба указать стоимость отрисовки одной иконки ...
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есть в png логотип он многоцветный, необходимо переделать его в вектор 1 цвет для тиснения фольгой.
пример исходника http://vtorio.com/upload/news/432/rYfWCuWe.jpg
пример готового изображения http://www.printvsem.ru/images/DSC06235.jpg
цена 10 WMZ нужно сегодня до 24-00 включительно.
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