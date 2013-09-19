Несколько заданий по вектору для флеша + анимация

Есть несколько заданий по вектору для флеша. Предпочтительна работа в AI. Обязательны навыки работы во флеш + анимация. Баннерная анимация подходит. Задание не одноразовое, в будущем будут постоянно. Заинтересовавшихся прошу оценить приложенные картинки. Интересует стоимость изготовления иллюстрации и 10 иконок по отдельности. (две пары чисел - цена+срок).