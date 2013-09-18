Иллюстрации для приложения

Для детского приложения необходимо подготовить рисунки. Приложение представляет собой познавательную программу для знакомства ребенка с внешним миром, с достаточно большим количеством тематических разделов – животные, растения, одежда, части тела, домашняя утварь и многое другое. Проект только начат, на данный момент, ищем художника для раздела с животными. Возможно, что для нас желательно, этот же человек продолжит работу с остальными разделами.

Требования к рисункам.

1. Рисунки должны быть выполнены в едином стиле, при этом если вы сами рисуете в разных стилях, выберем из нескольких вариантов.

2. Рисунки не должны быть скучными, со сплошной заливкой, и т.д., а должны быть качественными, яркими, красивыми, возможно "мультяшными", но реалистичные.

3. Размер рисунка должен быть не менее 500х500 (животное в квадратном фоне), при этом сам объект, в данном случае животное, должно быть узнаваемо при уменьшении до единовременного отображения на половине экрана смартфона 6 картинок.

4. Животное должно быть узнаваемо в принципе. :)

5. Фон на котором будет животное – на ваше усмотрение, либо единый для всех, либо ареал обитания: лес, поле, пустыня и т.д.

Для примера, просьба нарисовать 3-х животных: Лев, Слон, Барашек, либо показать что либо из прошлых работы. А так же обозначить ориентировочную цену за 1 рисунок.

Бюджет обсуждается индивидуально, в зависимости от качества работы. Мы отберем кандидатов, предоставим весь список животных, и назовем цену. Учитывая что животных будет большое количество, ориентировочно – 60-100 животных, и после животных предстоит дальнейшая работа по проекту, а так же другие детские приложения, надеемся найти исполнителя для долгосрочного сотрудничества, по адекватным ценам.