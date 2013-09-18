Рисунок лошади 120 на 150 см

Нужен черно-белый рисунок лошади в таком стиле - http://www.occa-home.co.uk/by-nord-deer-bed-single-duvet-cover-pillow-set/

Рисунок будет использован для печати на ткани размером 120 на 150 см, поэтому должен быть четким, со всеми мелкими деталями и волосками, должен выглядеть имеено как фотография, без фона.

Нарисовать нужно вот такую лошадь - http://vk.cc/1PPpRu

Большое фото лошади предоставлю

Если можете обработать фото, увеличить его до нужных размеров без грамма потери качества - тоже подойдет, но нужно чтобы было четко.