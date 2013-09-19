Разработать оригинальную фоновоую картинку

Нужен черно-белый рисунок лошади в таком стиле - http://www.occa-home.co.uk/by-nord-deer-bed-single-duvet-cover-pillow-set/ Рисунок будет использован для печати на ткани размером 120 на 150 см, поэтому должен быть четким, со всеми мелкими деталями и волосками, должен выглядеть имеено как фотография, ...