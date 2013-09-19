Разработать оригинальную фоновоую картинку

Есть несколько заданий по вектору для флеша. Предпочтительна работа в AI. Обязательны навыки работы во флеш + анимация. Баннерная анимация подходит. Задание не одноразовое, в будущем будут постоянно. Заинтересовавшихся прошу оценить приложенные картинки. Интересует стоимость ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать оригинальные фоновые картинки (подложки) на сайты:
Картинки должны быть "легкими", оригинальными, соответствовать тематике и направленности сайтов.
Все заявки скрыты.
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