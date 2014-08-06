Вырезать объект из фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен29 заявок306 просмотров

Добрый день.

Необходимо вырезать объект из фотографии.

Итог: 3 файла в форматах jpeg, png, psd.

Уменьшенное фото прилагаю, оригинал отправлю на почту тому, с кем договоримся.

Выберу человека, который предложит вменяемую цифру за работы.

Оплата на яндекс кошелек (не вебмани, не карты) по факту готовой работы быстро и без задержек.

11 лет назад
olga721
Ольга 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад
$20
1 день
Очень быстрая работа. Идеальнейшее вырезание объекта из фона, Вообще без каких-либо комментариев и переделок. Предложил небольшую цветокрррекцию фотографии, что конечно ее значительно улучшило. Отвечает в сайпе быстро, что тоже большой плюс. Отличный результат за вменяемую плату!
Отличный заказчик. Оплата моментальная. Рекомендую

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lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад