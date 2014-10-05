Ретушист

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт44 заявки1893 просмотра

Нужен постоянный ретушист для фотографа.

Ищем пунктуального, легкого в общении креативного человека.

Условия:

- оплата сдельная (по договоренности)

- умение делать как обычный цветокор так и сложную журнальную ретушь

- оплата возможна как на эл кошельки, так и на безнал, второй вариант предпочтительнее

примеры ретуши, которые нужны приложены

так же нужно умение заменять фон

вот вариант фото работы фотографа без ретуши простая сьемка

http://dropmefiles.com/j8ans

здесь нужна журнальная ретушь

11 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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