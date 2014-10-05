Нужен постоянный ретушист для фотографа.

Ищем пунктуального, легкого в общении креативного человека.

Условия:

- оплата сдельная (по договоренности)

- умение делать как обычный цветокор так и сложную журнальную ретушь

- оплата возможна как на эл кошельки, так и на безнал, второй вариант предпочтительнее

примеры ретуши, которые нужны приложены

так же нужно умение заменять фон

вот вариант фото работы фотографа без ретуши простая сьемка

http://dropmefiles.com/j8ans

здесь нужна журнальная ретушь