Необходимо обрезать фон у 20 фото. качество, должно быть не хуже чем тут: http://prntscr.com/4a1mgm Одно фото исходника для примера приложено. Ваши предложения по цене и срокам?
Ретушист
Нужен постоянный ретушист для фотографа.
Ищем пунктуального, легкого в общении креативного человека.
Условия:
- оплата сдельная (по договоренности)
- умение делать как обычный цветокор так и сложную журнальную ретушь
- оплата возможна как на эл кошельки, так и на безнал, второй вариант предпочтительнее
примеры ретуши, которые нужны приложены
так же нужно умение заменять фон
вот вариант фото работы фотографа без ретуши простая сьемка
здесь нужна журнальная ретушь
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