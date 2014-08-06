Добавить легкую тень на изображения

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок221 просмотр

Есть 11 картинок, нужно добавить легкую тень как на образце.

Для примера скидываю образец и одну картинку, кот нужно обработать.

Остальные 10 скину исполнителю.

Интересует стоимость/сроки

11 лет назад
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$3
1 день
Дмитрий очень быстро выполнил задание и сделал точно то, что нужно. Спасибо за хорошую работу!
Елизавета отличный заказчик. Приятное общение, доступно изложена суть дела, моментальная оплата. Рад был поработать.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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