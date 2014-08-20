tatyana_tetiva

Разработка дизайна продающей страницы Landing page. Тема - продажа карнавальных костюмов. Основная информация - 2 варианта страницы в одном дизайне с разными слоганами; форма подписки для получения бонуса; 4 основных преимущества нашего продукта; путь осуществления покупки - заказ ...
Татьяна Тетива tatyana_tetivatatyana_tetiva
42 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
- Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт9 лет назад
Ваша фантазия, опыт и труд требуется для написания 6 статей по 1500 збп. Тема - одуванчики. Причем, одуванчики желтые, не те, которые Вы сдуваете! Ключевые вопросы статей - польза, витамины, использование в кулинарии, салаты, варенье, настойки, история, ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Есть необходимость в коллекции из 20 фотографий с изображением животных, выдержанные в одном дизайнерском решении. Основные требования к фотографиям: 1. разрешение, позволяющее печатать фото размером 50х50 см 2. изображения мелких животных в полный рост в ...Обработка фотографий8 заявокЗакрыт9 лет назад