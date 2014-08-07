Нужен постоянный ретушист для фотографа. Ищем пунктуального, легкого в общении креативного человека. Условия: - оплата сдельная (по договоренности) - умение делать как обычный цветокор так и сложную журнальную ...
Вырезать фон
Необходимо обработать 15 файлов. Отделить объекты от фона для сайта. А так же небходимо из векторного изображения в формате CDR вырезать логотип.
Выбранный исполнитель
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