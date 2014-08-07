Вырезать фон

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Завершен4 заявки125 просмотров

Необходимо обработать 15 файлов. Отделить объекты от фона для сайта. А так же небходимо из векторного изображения в формате CDR вырезать логотип.

11 лет назад
mudhoney
Артем 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shinodem
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Приятно и оперативно поработали, все, что требовалось и даже немного больше выполнено на высоком уровне. Буду обращаться еще.
Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

shinodem
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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