shinodem

Титаренко Дмитрий shinodem

 
39 летРоссия/Краснодар
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
tani4etv
Татьяна 
37 летКазахстан
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать 3D обложку для видео-курса
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
$1
10 баллов
9 лет назад
Ава в группу в вк
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Вырезать фон
Приятно и оперативно поработали, все, что требовалось и даже немного больше выполнено на высоком уровне. Буду обращаться еще.
Приятно было работать!
Ответный отзыв
stb_serg
Сергей 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Создать крутящийся зуб 3d
Все отлично сделали по качеству и времени, рекомендую!
Приятно было сотрудничать
Ответный отзыв
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Отрисовать узор в Кореле по образцу
Дмитрий выполнил свою работу быстро и качественно. Всегда на связи в Скайпе, поэтому согласование каких либо деталей занимает минимальное кол-во времени. Работа выполнена полностью в соответствии с ТЗ, поэтому рекомендую! +10 баллов, браво!
Приятно работать
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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