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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
9 лет назад
Приятно и оперативно поработали, все, что требовалось и даже немного больше выполнено на высоком уровне. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Приятно было работать!
$1
10 баллов
9 лет назад
Все отлично сделали по качеству и времени, рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать
$300
10 баллов
10 лет назад
Дмитрий выполнил свою работу быстро и качественно. Всегда на связи в Скайпе, поэтому согласование каких либо деталей занимает минимальное кол-во времени. Работа выполнена полностью в соответствии с ТЗ, поэтому рекомендую! +10 баллов, браво!
Ответный отзыв
Приятно работать
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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