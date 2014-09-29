Ава в группу в вк

мне нужна ава для брелков под Брянскую область!

что то типа такого, только соот-но вместо флага Башкирии чтобы был флаг России и в полях по цветам были такие надписи-в белой полосе "Брянске", в красной - "Клинцах и Новозыбкове", в синей "Всей Брянской области и России" Сверху соот-но также над флагом надпись "Работаем в городах"

размер авы надо такой же

структура сверху и снизу тоже такая, сверху надо красиво вырезать и вставить номер из этого фото(высылаю 2 на выбор). фон желательно чтобы был с крутой тачкой

фото брелка немного с косяком, надо чтобы их не было видно

текст такой же

только вот тут поправка в красной - "Клинцах, Новозыбкове, Дятьково"

ВАЖНО! Аватар слишком простой, нужен креативный,сочный,стильный аватар!