Ава в группу в вк

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Завершен9 заявок261 просмотр

мне нужна ава для брелков под Брянскую область!

что то типа такого, только соот-но вместо флага Башкирии чтобы был флаг России и в полях по цветам были такие надписи-в белой полосе "Брянске", в красной - "Клинцах и Новозыбкове", в синей "Всей Брянской области и России" Сверху соот-но также над флагом надпись "Работаем в городах"

размер авы надо такой же

структура сверху и снизу тоже такая, сверху надо красиво вырезать и вставить номер из этого фото(высылаю 2 на выбор). фон желательно чтобы был с крутой тачкой

фото брелка немного с косяком, надо чтобы их не было видно

текст такой же

только вот тут поправка в красной - "Клинцах, Новозыбкове, Дятьково"

ВАЖНО! Аватар слишком простой, нужен креативный,сочный,стильный аватар!

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

shinodem
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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shinodem
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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