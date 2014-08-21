Нарисовать три картинки для шапки сайта

есть сайт. вместо шапки у него слайдер. размер примерно 800х350px

в этот слайдер нужно нарисовать 3 картинки, чтобы они не выбивались из общего дизайна и несли определенную информацию посетителю сайта.

Подробное тз, какую информацию должны нести картинки, а так же сам сайт и все остальные детали - исполнителю.

обязательно пишем ориентировочную цену, без этого заявки не рассматриваю.