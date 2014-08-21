Нарисовать три картинки для шапки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт19 заявок189 просмотров

есть сайт. вместо шапки у него слайдер. размер примерно 800х350px

в этот слайдер нужно нарисовать 3 картинки, чтобы они не выбивались из общего дизайна и несли определенную информацию посетителю сайта.

Подробное тз, какую информацию должны нести картинки, а так же сам сайт и все остальные детали - исполнителю.

обязательно пишем ориентировочную цену, без этого заявки не рассматриваю.

11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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