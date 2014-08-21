Рекламная листовка

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Разработать рекламную листовку.Формат а6, тематика-продажа электронных сигарет, фото ,которые нужно использовать приложил. Любителей не беспокоить! формат а6 и рекламный щит 6x3

рекламный текст с вас.Срок один день! Тематика продажа электронных сигарет.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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