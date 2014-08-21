Нужно сделать флеш-баннер для сайта.
Рекламная листовка
Разработать рекламную листовку.Формат а6, тематика-продажа электронных сигарет, фото ,которые нужно использовать приложил. Любителей не беспокоить! формат а6 и рекламный щит 6x3
рекламный текст с вас.Срок один день! Тематика продажа электронных сигарет.
Заявки фрилансеров
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