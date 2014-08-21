Требуется 2 простеньких баннера (gif)

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки159 просмотров

Требуется 2 простеньких баннера на медицинскую тематику. Баннеры нужны динамичные. (размер 200 на 200 или 200 на 400). Слов на баннере минимум

Сделать надо срочно, сделать в течении получаса-часа

Показывайте примеры. Бюджет с вас

11 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно и профессионально.
Отличный Заказчик! Никаких проблем с оплатой. Было приятно работать. Безусловно все 10 баллов. Всем рекомендуем!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
ТОП-10
Баннеры

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