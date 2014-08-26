Требуется 2 простеньких баннера на медицинскую тематику. Баннеры нужны динамичные. (размер 200 на 200 или 200 на 400). Слов на баннере минимум Сделать надо срочно, сделать в течении получаса-часа ...
Макет статического баннера
Здравствуйте. Необходимо создать макет статического баннера на тематику "Ремонт деревянных окон". Размер границ картинки по ширине 1050px, по высоте 500px, лежать баннер будет на белом фоне, поэтому границы картинки должны логично заканчиваться в белый фон. На картинке должно быть обязательно белое деревянное окно, НЕ ПЛАСТИКОВОЕ! ЭТО ВАЖНО. Так же должен присутствовать мастер, который это окно ремонтирует. Обязательно в спецодежде, но ни в коем случае не в строительной каске! В идеале - в бейсболке. Лицо славянской наружности! Так же должен присутствовать некоторый инструмент - шуруповерт, дрель, электрорубанок. Можно накидать молоток, отвертку, пассатижи. Картинка не должна быть пустой, но и сильно перегружать не стоит. Необходимо понимать, что смысл картинки - именно ремонт окна. Не установка новых окон! От изображения требуется, что бы клиент понимал, что после ремонта окно будет идеально работать и в квартире будет тепло и уютно. Цвета на изображении - на ваш вкус, но никакого преобладания черного, темно синего, темно коричневого, темно серого. Картинка по цветовому восприятию должна быть теплой, легкой, комфортной. Кричащих кислотных цветов тоже не надо.
Обязательное условие - картинка должна быть четкой и все элементы в одном стиле.
Макет предоставить в PSD по слоям + используемые исходники.
Исполнителю предоставлю множество исходников + примеры которые нравятся.
Сроки не горят, до 7 дней. Но в течении суток-полтора необходимо показать концепцию.
Оплата ЯД, Вебмани.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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