Макет статического баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок177 просмотров

Здравствуйте. Необходимо создать макет статического баннера на тематику "Ремонт деревянных окон". Размер границ картинки по ширине 1050px, по высоте 500px, лежать баннер будет на белом фоне, поэтому границы картинки должны логично заканчиваться в белый фон. На картинке должно быть обязательно белое деревянное окно, НЕ ПЛАСТИКОВОЕ! ЭТО ВАЖНО. Так же должен присутствовать мастер, который это окно ремонтирует. Обязательно в спецодежде, но ни в коем случае не в строительной каске! В идеале - в бейсболке. Лицо славянской наружности! Так же должен присутствовать некоторый инструмент - шуруповерт, дрель, электрорубанок. Можно накидать молоток, отвертку, пассатижи. Картинка не должна быть пустой, но и сильно перегружать не стоит. Необходимо понимать, что смысл картинки - именно ремонт окна. Не установка новых окон! От изображения требуется, что бы клиент понимал, что после ремонта окно будет идеально работать и в квартире будет тепло и уютно. Цвета на изображении - на ваш вкус, но никакого преобладания черного, темно синего, темно коричневого, темно серого. Картинка по цветовому восприятию должна быть теплой, легкой, комфортной. Кричащих кислотных цветов тоже не надо.

Обязательное условие - картинка должна быть четкой и все элементы в одном стиле.

Макет предоставить в PSD по слоям + используемые исходники.

Исполнителю предоставлю множество исходников + примеры которые нравятся.

Сроки не горят, до 7 дней. Но в течении суток-полтора необходимо показать концепцию.

Оплата ЯД, Вебмани.

11 лет назад
Volonteer
Василь 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$30
1 день
Петр очень качественно выполнил проект, второй дополнительный - тоже на высоком уровне. Рекомендую! Ни к цене, ни к срокам, ни к общению никаких претензий. На техзадании ко второму баннеру я немного ступил, однако Петр все оперативно переделал ( хотя казалось бы - вина моя и почему он должен бесплатно переделывать) и доплаты не запросил.
Было приятно поработать с Василием. Чётко поставленная задача для интересного проекта, плюс без проблемная оплата - оставили после себя положительные впечатления от всей работы. Рекомендуем!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
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