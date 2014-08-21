Создать тематический баннер для сайта

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Завершен17 заявок159 просмотров

Приветствую всех!

Есть сайт, продающий компьютерные игры.

Для него требуется создать тематический баннер размером 468x60

От Вас жду сроков выполнения и цены.

11 лет назад
Fcbarg
Петр 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ford-focus2004
Игорь 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Все отлично, рекомендую данного исполнителя.
Заказчик мне очень понравился, четку поставил задачу, приятный в общении, постояно онлайн, очень быстрая оплата! Рекомендую

Заявки фрилансеров

ford-focus2004
Игорь 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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