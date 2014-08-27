Необходимо разработать гиф баннер для сайта (размеры: 409 x 110 ). В баннере нужно 2-3 слайда. Баннер разрабатывается для сайта: http://paycon.ru/ (в шапку, вместо того что там сейчас висит) ...
Банер 200*300 натяжные потолки
Требуется создать баннер для Медийно-контекстный рекламы яндекса.
Основные рекомендации https://yadi.sk/i/FXzwm-5yWFiru
Тематика - натяжные потолки
Что хочется получить:
Яркую, но не до шизофрении рекламку.
Дополнительно: Баннер должен быть флешевый.
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