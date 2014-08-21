Разработка гиф баннера для сайта

Необходимо разработать гиф баннер для сайта (размеры: 409 x 110 ).

В баннере нужно 2-3 слайда.

Баннер разрабатывается для сайта: http://paycon.ru/ (в шапку, вместо того что там сейчас висит)

Рекламировать будем пополнение steam (http://paycon.ru/pay/games/steam)

В баннере важно отметить: мгновенное зачисление, доплата при пополнении за webmoney, пополнить можно на любую сумму

Сроки: сегодня!