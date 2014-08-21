Нужен баннер

$100
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Завершен1 заявка112 просмотров

Нужно сделать флеш-баннер для сайта.

11 лет назад
petrun-ko
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$80
1 день
Спасибо Сергею, за отличную работу. Работа выполнена профессионально и быстро и самое главное качественно. Обращусь еще не раз. Всем рекомендую!
Приятно и легко работать. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SebaMF
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17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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