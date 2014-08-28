Статический баннер для интернет-магазина очков

Доброго времени суток.

Необходим статический баннер для главной страницы интернет-магазина очков.

Требования к баннеру:

- Размеры: 764 х 371

- Место размещения: Главная страница OptiX.su (см. прикрепленный файл)

- Тематика: Солнцезащитные мужские и женские очки

- Баннер должен вписываться в общий дизайн сайта

- Обязательно наличие кнопок - таких же по размеру и расположенных в том же самом месте, как сейчас, кнопки “Мужские оправы” и “Женские оправы” (только теперь будут не “оправы”, а “очки”)

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Основные преимущества нашего интернет-магазина (можно показать на баннере сразу все или часть преимуществ):

Большой выбор очков (более 200 дизайнерских брендов, более 40 тыс. моделей)

Заказываем напрямую у производителей

Есть самые новые коллекции

Бесплатная доставка по всему миру при заказе свыше 100 долл.

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Касательно работы:

1) работа до полного утверждения баннера, поэтому наличие нескольких вариантов желательно во избежании нескольких правок одного варианта

2) оплата по факту выполненной работы

3) в случае успешного сотрудничества возможны доп. заказы

Ждем ваших предложений по ценам и срокам, с учетом предоставления нам исходников PSD. Желательно наличие портфолио.

Всем спасибо