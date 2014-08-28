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Статический баннер для интернет-магазина очков
Доброго времени суток.
Необходим статический баннер для главной страницы интернет-магазина очков.
Требования к баннеру:
- Размеры: 764 х 371
- Место размещения: Главная страница OptiX.su (см. прикрепленный файл)
- Тематика: Солнцезащитные мужские и женские очки
- Баннер должен вписываться в общий дизайн сайта
- Обязательно наличие кнопок - таких же по размеру и расположенных в том же самом месте, как сейчас, кнопки “Мужские оправы” и “Женские оправы” (только теперь будут не “оправы”, а “очки”)
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Основные преимущества нашего интернет-магазина (можно показать на баннере сразу все или часть преимуществ):
Большой выбор очков (более 200 дизайнерских брендов, более 40 тыс. моделей)
Заказываем напрямую у производителей
Есть самые новые коллекции
Бесплатная доставка по всему миру при заказе свыше 100 долл.
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Касательно работы:
1) работа до полного утверждения баннера, поэтому наличие нескольких вариантов желательно во избежании нескольких правок одного варианта
2) оплата по факту выполненной работы
3) в случае успешного сотрудничества возможны доп. заказы
Ждем ваших предложений по ценам и срокам, с учетом предоставления нам исходников PSD. Желательно наличие портфолио.
Всем спасибо
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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