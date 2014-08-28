Статический баннер для интернет-магазина очков

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Завершен23 заявки258 просмотров

Доброго времени суток.

Необходим статический баннер для главной страницы интернет-магазина очков.

Требования к баннеру:

- Размеры: 764 х 371

- Место размещения: Главная страница OptiX.su (см. прикрепленный файл)

- Тематика: Солнцезащитные мужские и женские очки

- Баннер должен вписываться в общий дизайн сайта

- Обязательно наличие кнопок - таких же по размеру и расположенных в том же самом месте, как сейчас, кнопки “Мужские оправы” и “Женские оправы” (только теперь будут не “оправы”, а “очки”)

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Основные преимущества нашего интернет-магазина (можно показать на баннере сразу все или часть преимуществ):

Большой выбор очков (более 200 дизайнерских брендов, более 40 тыс. моделей)

Заказываем напрямую у производителей

Есть самые новые коллекции

Бесплатная доставка по всему миру при заказе свыше 100 долл.

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Касательно работы:

1) работа до полного утверждения баннера, поэтому наличие нескольких вариантов желательно во избежании нескольких правок одного варианта

2) оплата по факту выполненной работы

3) в случае успешного сотрудничества возможны доп. заказы

Ждем ваших предложений по ценам и срокам, с учетом предоставления нам исходников PSD. Желательно наличие портфолио.

Всем спасибо

11 лет назад
Marketer-Maria
Мария 
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

outragen
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$25
1 день
Спасибо за работу! Баннер был выполнен раньше обещанного срока. Денис несколько раз терпеливо редактировал, выполняя все пожелания, ровно до достижения желаемого результата. Исходники были предоставлены сразу после подтверждения баннера. Рекомендую.
Спасибо за отличную и оперативную работу. Реакция, постановка ТЗ и оплата своевременная и на высоком уровне. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

outragen
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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