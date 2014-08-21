Картинка для промо кода

Мне нужна картинка для вставки в статью.

1. нужны закругления картинки - овальной должна быть. - пример овала https://yadi.sk/i/K72LLEUFaEgES

2.

вот на этой картинке надо текст написать

https://monosnap.com/image/W7pI0pvTUBL2iQITn2YfdVaRk4KccU/

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