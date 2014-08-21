2 баннера 900х150

Создание 2 баннеров 900х150 для сайта по продаже одежды.

На этой странице и подобных ей будет выводиться.

http://modstyle.com.ua/catalog/zhenskaya-odezhda

Располагаться будет как здесь https://modnakasta.ua/campaign/oks-oksana-2/f/all/ (только изображение посложнее)

На выходе хочу иметь PSD в которых по необходимости меняю даты и текст анонсируя ту или иную акцию.

Баннеры в должны иметь стиль сайта, чтобы можно было прикрутить под любую акцию.

p.s. хорошее впечатление от сотрудничества рождает следующий заказ на создание всех изображений брендов и изображений категорий, думаю там с первого взгляда понятно что нужно изменить.

Сначала по 2 баннерам, пишем срок, указываем цену.