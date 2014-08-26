Нужен статический баннер 300*600

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок213 просмотров

Нужен баннер размером 300*600

Рекламируем интернет магазин: http://ru.iherb.com/

В баннере должно быть:

1. девушка

2. текст: "Интернет Магазин IHerb.com" + "все для красоты и здоровья"

3. + скидка + используй промо код

Что я хочу получить:

1. стильный баннер

2. нежный

3. не светофор

4. хорошо видимый текст

5. статический баннер

6. интересные "талантливые" эффекты или решения

7. светлые тона

8. при возможности маленький размер

Примеры того что понравилось при просмотреть баннеров прикрепляю.

Нужен профи.

11 лет назад
bjunior
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад
$15
2 дня
Работой доволен. Спасибо.
Спасибо за предоставленную возможность еще раз с поработать над Вашим проектом! Мои лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад
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