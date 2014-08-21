2 анимированных баннера (gif или flash) для сайта

Создание 2 баннеров 900х150 для сайта по продаже одежды. На этой странице и подобных ей будет выводиться. http://modstyle.com.ua/catalog/zhenskaya-odezhda Располагаться будет как здесь https://modnakasta.ua/campaign/oks-oksana-2/f/all/ (только изображение посложнее) На выходе хочу ...