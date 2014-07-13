Forester9

Дмитрий Forester9

 
54 годаРоссия/Челябинск
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Python скрипт (вход на сайт + парсинг + сохранение в файл)

    $5

    Требуется python скрипт.[list=1][*]Необходимо выполнить вход на сайт (логин, пароль), сформировать cookie.[*]После входа - получить первую ссылку из списка на странице.[*]Выполнить парсинг контента по этой ссылке: только текст объявления.[*]Сохранить в файл: ссылка + текст. [/list] Перешлю ссылку+логин+пароль по ...

    Python
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсер (python) для сбора информации с страниц промышленного портала

    $7

    Требуется парсер на python для регулярного сбора информации с первых нескольких страниц промышленного портала. Парсер должен выполнить вход на сайт (логин, пароль), сформировать cookie. В итоге необходимо получить текстовый CSV файл с полями:[list=1][*]ID объявления [*]Заголовок + текст объявления [*]Название ...

    Python
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка входа на сайт с помощью cURL + cookies

    $3

    Требуется проверка кода и настройка. Перестал работать вход на сайт через скрипт PHP. Перешлю ссылку и логин с паролем. [code]$curl = curl_init(); curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $login_url); curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсер для промышленного портала

    $5

    Требуется парсер для сбора данных с страниц промышленного портала. В итоге необходимо получить текстовый CSV файл с полями: [list=1][*]Название организации[*]Адрес[*]Телефон [*]Email организации [*]Сайт организации [/list] И при наличии сотрудников по каждому осуществляется сбор: [list=1][*]ФИО [*]Должность [*]Телефон [*]email [/list] + ссылка на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка верстки сайта.

    Здравствуйте! Требуется доработка верстки сайта. В нижней части страницы есть фоновая полоса (подвал). Требуется сделать так, чтобы при скроллинге вниз эта полоса постепенно увеличивалась до полного вертикального размера. Т.е. при скроллинге должно происходить "раскрытие" этого рисунка. Если скроллинг затем ...

    JavascriptВерстка сайтаCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется парсер для страниц промышленного портала.

    $7

    Требуется парсер для страниц промышленного портала. В итоге необходимо получить текстовый CSV файл с полями: 1. Название организации 2. Имя контакта 3. Email 4. Ссылка на страницу, откуда взята информация Перешлю ссылку на портал по запросу.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • CURL - поправить PHP скрипт входа на сайт

    $3

    Требуется проверить работоспособность PHP скрипта на конкретном сайте. Необходимо исправить скрипт, чтобы выполнялся вход на сайт и записывался cookie файл. [code]$curl = curl_init(); curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 40); curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; ...

    PHPLinuxUbuntu
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вёрстка 2-х страниц из Corel Draw

    $150

    Требуется вёрстка 2-х страниц: главной, отображение каталога. Исходные векторные файлы в Corel Draw формате. Браузеры: IE 8+ и последние версии Firefox, Opera, Chrome, Safari. Операционные системы: Windows, Linux, Mac, Android Верстка адаптивная: минимальная ширина – 1024 пискела, максимальная – ...

    AndroidLinux
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание копии JS приложения

    Требуется скопировать JS приложение с страницы: http://metallicheckiy - portal . ru/calculator/calculator_metalla (убрать лишние пробелы) Необходимо изменить оформление (цветовая гамма, расположение элементов ...) Работа потребуется в середине февраля. Какова стоимость работ?

    Javascript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется подборка промышленных порталов

    Необходимо выполнить поиск промышленных порталов Рунета и заполнить таблицу с параметрами. Условия добавления портала в список (предлагаю использовать для анализа http://pr-cy.ru): 1. Портал предназначен в первую очередь для промышленных предприятий и организаций (нет частных объявлений о продаже ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер объявлений

    $20

    Требуется PHP скрипт для периодического извлечения свежих данных из доски объявлений. Просматриваются первые 5 страниц доски объявлений по 10 ссылок на объявления на каждой странице. По каждому объявлению нужно извлечь: - уникальный номер - дата, время - заголовок - текст объявления - ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
dmidev
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
9 баллов
7 лет назад
Парсер для промышленного портала
Надежный заказчик, своевременная оплата.
спасибо
Ответный отзыв
dmiigozavr
48 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Доработка верстки сайта.
Дмитрий приятный в общении и порядочный человек. Четкая постановка задачи, незамедлительная оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Благодарю за выполненную работу
Ответный отзыв
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Требуется парсер для страниц промышленного портала.
Понятное ТЗ. Моментальная оплата.
благодарю
Ответный отзыв
onekill
Илья 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
8 лет назад
CURL - поправить PHP скрипт входа на сайт
Адекватный заказчик. Чёткое задание.
благодарю
Ответный отзыв
stas_goshovsky
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Вёрстка 2-х страниц из Corel Draw
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Оплата даже раньше, чем договаривались. Рекомендую.
благодарю за качественную работу
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