Здравствуйте! Требуется доработка верстки сайта. В нижней части страницы есть фоновая полоса (подвал). Требуется сделать так, чтобы при скроллинге вниз эта полоса постепенно увеличивалась до полного вертикального размера. Т.е. при скроллинге должно происходить "раскрытие" этого рисунка. Если скроллинг затем ...