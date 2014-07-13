Требуется python скрипт.[list=1][*]Необходимо выполнить вход на сайт (логин, пароль), сформировать cookie.[*]После входа - получить первую ссылку из списка на странице.[*]Выполнить парсинг контента по этой ссылке: только текст объявления.[*]Сохранить в файл: ссылка + текст. [/list] Перешлю ссылку+логин+пароль по ...
- $5Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $7
Требуется парсер на python для регулярного сбора информации с первых нескольких страниц промышленного портала. Парсер должен выполнить вход на сайт (логин, пароль), сформировать cookie. В итоге необходимо получить текстовый CSV файл с полями:[list=1][*]ID объявления [*]Заголовок + текст объявления [*]Название ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Требуется проверка кода и настройка. Перестал работать вход на сайт через скрипт PHP. Перешлю ссылку и логин с паролем. [code]$curl = curl_init(); curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $login_url); curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Требуется парсер для сбора данных с страниц промышленного портала. В итоге необходимо получить текстовый CSV файл с полями: [list=1][*]Название организации[*]Адрес[*]Телефон [*]Email организации [*]Сайт организации [/list] И при наличии сотрудников по каждому осуществляется сбор: [list=1][*]ФИО [*]Должность [*]Телефон [*]email [/list] + ссылка на ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Требуется доработка верстки сайта. В нижней части страницы есть фоновая полоса (подвал). Требуется сделать так, чтобы при скроллинге вниз эта полоса постепенно увеличивалась до полного вертикального размера. Т.е. при скроллинге должно происходить "раскрытие" этого рисунка. Если скроллинг затем ...Завершен8 лет назад
- $7
Требуется парсер для страниц промышленного портала. В итоге необходимо получить текстовый CSV файл с полями: 1. Название организации 2. Имя контакта 3. Email 4. Ссылка на страницу, откуда взята информация Перешлю ссылку на портал по запросу.Завершен8 лет назад
- $3
Требуется проверить работоспособность PHP скрипта на конкретном сайте. Необходимо исправить скрипт, чтобы выполнялся вход на сайт и записывался cookie файл. [code]$curl = curl_init(); curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 40); curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; ...Завершен8 лет назад
- $150
Требуется вёрстка 2-х страниц: главной, отображение каталога. Исходные векторные файлы в Corel Draw формате. Браузеры: IE 8+ и последние версии Firefox, Opera, Chrome, Safari. Операционные системы: Windows, Linux, Mac, Android Верстка адаптивная: минимальная ширина – 1024 пискела, максимальная – ...Завершен9 лет назад
- $50
Требуется 2 анимированных баннера (gif или flash) для сайта продающего электротехнику. 200*220 и 530*150 px Срок: 3 суток. Перешлю ТЗ и графику по запросуБаннеры12 заявокЗакрыт9 лет назад
Просьба указать примерно стоимость и срокЗавершен9 лет назад
Требуется скопировать JS приложение с страницы: http://metallicheckiy - portal . ru/calculator/calculator_metalla (убрать лишние пробелы) Необходимо изменить оформление (цветовая гамма, расположение элементов ...) Работа потребуется в середине февраля. Какова стоимость работ?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить поиск промышленных порталов Рунета и заполнить таблицу с параметрами. Условия добавления портала в список (предлагаю использовать для анализа http://pr-cy.ru): 1. Портал предназначен в первую очередь для промышленных предприятий и организаций (нет частных объявлений о продаже ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $20
Требуется PHP скрипт для периодического извлечения свежих данных из доски объявлений. Просматриваются первые 5 страниц доски объявлений по 10 ссылок на объявления на каждой странице. По каждому объявлению нужно извлечь: - уникальный номер - дата, время - заголовок - текст объявления - ...Завершен11 лет назад
- $10
Необходимо исправить отображение каталога товаров, сделанный через Views. Требуется построить отличный от стандартного вывод некоторых позиций в зависимости от условия.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад