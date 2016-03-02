Требуется парсер для страниц промышленного портала.

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки141 просмотр

Требуется парсер для страниц промышленного портала.

В итоге необходимо получить текстовый CSV файл с полями:

1. Название организации

2. Имя контакта

3. Email

4. Ссылка на страницу, откуда взята информация

Перешлю ссылку на портал по запросу.

9 лет назад
Forester9
Дмитрий 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$8
1 день
благодарю
Понятное ТЗ. Моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад