Плагин оптовой цены для OpenCart

Здравствуйте. Необходимо считать оптовую цену только от общего количества товаров в корзине (не менее 5), иначе по розничной, т.е. я положил 3-е джинс и 2-е кофты, в сумме 5 и каждая вещь уже считается по своей оптовой цене. Возможно ли это сделать? И чтобы в карточке каждого товара указывалась оптовая и розничная цена и примечание: "При общем заказе в нашем магазине от 5 штук – действует оптовые цены".

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