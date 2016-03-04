Плагин оптовой цены для OpenCart

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки403 просмотра

Здравствуйте. Необходимо считать оптовую цену только от общего количества товаров в корзине (не менее 5), иначе по розничной, т.е. я положил 3-е джинс и 2-е кофты, в сумме 5 и каждая вещь уже считается по своей оптовой цене. Возможно ли это сделать? И чтобы в карточке каждого товара указывалась оптовая и розничная цена и примечание: "При общем заказе в нашем магазине от 5 штук – действует оптовые цены".

Сам сайт: x95054pb.bget.ru/

Opencart
9 лет назад
elviruses
Эльвир 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Юрий сделал все быстро и качественно, объяснил что, где... Рекомендую!!!
Отличный заказчик. Хорошо объяснил задачу. Оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад