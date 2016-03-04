Нужно спарсить ссылку на файл на странице и скачать его на сервер.
Плагин оптовой цены для OpenCart
Здравствуйте. Необходимо считать оптовую цену только от общего количества товаров в корзине (не менее 5), иначе по розничной, т.е. я положил 3-е джинс и 2-е кофты, в сумме 5 и каждая вещь уже считается по своей оптовой цене. Возможно ли это сделать? И чтобы в карточке каждого товара указывалась оптовая и розничная цена и примечание: "При общем заказе в нашем магазине от 5 штук – действует оптовые цены".
Сам сайт: x95054pb.bget.ru/
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