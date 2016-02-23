Копия интернет магазина

Нужно сделать копию сайта http://www.dom-furnitura.ru/ с минимальными правками (лого, контактные данные, может цвета и другие элементы)

+ нужно наполнение сайта. Желательно подгрузка из файлов exel. Продукция остается та же, фото будут другие (те же только без вотермарка)

За более подробной информацией обращайтесь по скайпу