Есть сайт туристической компании. Задача: Нужно прикрепить Календарь к карточкам товара. Если места есть свободны - значит тур доступен к продажи, если места заняты, то система скажет "Мест нет" и предложит ближайшие ...
Копия интернет магазина
Нужно сделать копию сайта http://www.dom-furnitura.ru/ с минимальными правками (лого, контактные данные, может цвета и другие элементы)
+ нужно наполнение сайта. Желательно подгрузка из файлов exel. Продукция остается та же, фото будут другие (те же только без вотермарка)
За более подробной информацией обращайтесь по скайпу
Заявки фрилансеров
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