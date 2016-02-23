Копия интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок222 просмотра

Нужно сделать копию сайта http://www.dom-furnitura.ru/ с минимальными правками (лого, контактные данные, может цвета и другие элементы)

+ нужно наполнение сайта. Желательно подгрузка из файлов exel. Продукция остается та же, фото будут другие (те же только без вотермарка) 

За более подробной информацией обращайтесь по скайпу 

9 лет назад
DmitryManoilenko
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров