Создать сайт - визитку с самописным кодом

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок210 просмотров

Создать сайт - визитку с самописным кодом.

Верстка + подключение функционала.

Также надо будет разработать админку для данного сайта.

Пример сайта

http://guarneri.com.ua/

(этот сайт только пример возможного функционала)

Сроки от 5 до 20 дней.

Внимание! Специалистов с основной работой просьба не беспокоить, так как

требуется программист для постоянного удаленного сотрудничества для

работы над дальнейшими проектами.

9 лет назад
beststrat
Вероника 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров