Мониторинг доменных имён

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Написать универсальный скрипт, который для любого домена и зоны (например .рф) покажет дату окончания делегирования. Использовать любой публичный сервис.

Посмотрите на сервис https://poiskvps.ru/notepad.php?action=domains

Мне нужно что-то подобное + нотификация на емейл о необходимости продления. + надо добавить зону .media

9 лет назад
wolfus
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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