Добрый день. На этой странице http://doctorclinica.ru/v-pomoshh-patsientu/ ответы на вопрос спрятаны под "спойлер" с иконкой "плюс". Нужно сделать тоже самое на этой странице: http://doctorclinica.ru/pricing-tables/ То есть нужно чтобы заголовки услуг типа "ДИАГНОСТИКА" были спрятаны ...
Правка в php. Настроить форму отправки с сайта
У меня есть форма на сайте (лендинг без цмс). Мне нужно настроить ее, чтобы после заполнения полей и нажатии кнопки "отправить" человек получал на указанный им имейл письмо с моей ссылкой. Убедиться, что поле имейл с валидацией.
Одна из форм уже работает (просто приходят сообщение с данными на мою почту). Добавили вторую форму и хотим, чтобы она отправляла автоматически письмо (с нашим текстом) пользователю после заполнения ее.
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