Правка в php. Настроить форму отправки с сайта

У меня есть форма на сайте (лендинг без цмс). Мне нужно настроить ее, чтобы после заполнения полей и нажатии кнопки "отправить" человек получал на указанный им имейл письмо с моей ссылкой. Убедиться, что поле имейл с валидацией.

Одна из форм уже работает (просто приходят сообщение с данными на мою почту). Добавили вторую форму и хотим, чтобы она отправляла автоматически письмо (с нашим текстом) пользователю после заполнения ее.