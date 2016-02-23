Правка в php. Настроить форму отправки с сайта

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Закрыт21 заявка191 просмотр

У меня есть форма на сайте (лендинг без цмс). Мне нужно настроить ее, чтобы после заполнения полей и нажатии кнопки "отправить" человек получал на указанный им имейл письмо с моей ссылкой. Убедиться, что поле имейл с валидацией.

Одна из форм уже работает (просто приходят сообщение с данными на мою почту). Добавили вторую форму и хотим, чтобы она отправляла автоматически письмо (с нашим текстом) пользователю после заполнения ее.

PHP
9 лет назад
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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