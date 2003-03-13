Создание образцов фотографий для каталога

Для фотодизайнера предлагается:

1. Создание каталога образцов фотографий 10000 руб. (август 2014 и так далее раз в три месяца).

2. Обработка фотографий сдельно 7 руб/фото (начиная с сентября 2014).

По каталогу: 2 листа А4 с двух сторон, снаружи - два портрета и общая, внутри ещё 9-12 сюжетных фоток (ребёнок в рамке). NB! Должны быть фото детей, которые не против того, чтобы быть в каталоге.

Тематика: осень, мульты, машины (для пацанов) и что-то нежно-цветочное (для девочек).