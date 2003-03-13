Удаление и нанесение ватермарков

Здравствуйте, имеется игра, суть ее заключается в том, что перед пользователем две картинки, необходимо отметить отличия между ними. Размер каждой из них 360*480 вот примеры контента http://prntscr.com/4bqduo http://prntscr.com/4bqead http://prntscr.com/4bqejo http://prntscr.com/4bqerq ...