Вырезать фото для размещения на сайте

Есть несколько десятков фотографий товаров (посуда). Необходимо обработать их для размещения на сайте: удалить серый фон (сделать его белым), добавить тень к товару, сделать цветокоррекцию при необходимости.

По окончании работ от вас надо получить исходные psd со скрытыми слоями (так размер файла будет меньше).

Стоимость обработки одной фото — 8 рублей.

Заинтересовавшихся прошу сделать 2 примера из вложения и показать ссылку на них.

P.S. Если сработаемся, то заказы будут постоянными.