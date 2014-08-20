[ретушь] старинные фото привести в божий вид

Виталий сделал максимально возможное , что было возможно с ретушью фотографий. Если вы ожидаете глянцевый результат, тогда нужно обращаться к художникам, которые смогут дорисовать и воссоздать фотографию даже из обрывков. Для ретуши Виталия рекомендую.