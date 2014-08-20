[ретушь] старинные фото привести в божий вид

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен24 заявки401 просмотр

Необходимо обработать старинные фотографии.

Они очень дороги для семьи, поэтому надеемся на ваш ответственный подход и профессионализм. На выходе ждем качественные фото )

Сканы в PSD в большом разрешении. Превью доступно.

https://yadi.sk/d/7u0qoWhPZMbEs

Срок не более 10 дней. Бюджеты предлагайте. При выборе исполнителя буду смотреть портфолио и ценовое предложение.

11 лет назад
virom-barnaul
Виталий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад
$21
1 день
Виталий сделал максимально возможное , что было возможно с ретушью фотографий. Если вы ожидаете глянцевый результат, тогда нужно обращаться к художникам, которые смогут дорисовать и воссоздать фотографию даже из обрывков. Для ретуши Виталия рекомендую.
Виталий отличный заказчик. Понимание, конструктивный диалог, незамедлительная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад

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